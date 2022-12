Tim Verheyden

is journalist. Hij presenteert de tweedelige documentaire Fake news & ik op Canvas.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

De rellen in Brussel na de wedstrijd Marokko-België. Als Brusselaar snap ik dat het voor jongeren in deze stad soms heel moeilijk is. Maar dat zo’n kleine groep de stad kaapt, kan me heel boos maken.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Make social media great again. Bij de opkomst van sociale media hoorde daar een utopische visie bij: de wereld verbinden en leren begrijpen. Maar het grote geld en de desinformatie hebben het overgenomen.

Wat is uw grootste prestatie?

2022 tot een goed einde brengen. Ik heb programma’s gemaakt, een boek geschreven, marathons en ultraruns gelopen. En ik heb geprobeerd om mijn vrouw en zoontje van twee centraal te stellen. Een evenwichts- oefening die soms grandioos mislukt, maar de eindbalans is positief.

Wat is uw grootste mislukking?

Dat ik niet elke dag de vrolijkheid en lichtvoetigheid kan vinden die ik zou willen.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Ja. Naar de Ardennen, al is dat slechts migratie-light. Ik woon midden in de stad, maar de laatste tijd maakt het me intens gelukkig om diep in het bos te zitten, in mijn eentje.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

De zomerkampen met de jeugdbeweging: een broeierige sfeer van zomer, eropuit trekken met vrienden en de weeë geur van vochtige kleren in je tent.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Voor mij zit het in kleine, dagelijkse dingen. Bewust nadenken over elke verplaatsing, zo veel mogelijk wandelen en fietsen en minder vlees eten.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Ik word wekelijks uitgescholden voor vuile rat, hypocriet of nazi. Maar het ergste blijft de periode na mijn reportage over Schild & Vrienden. Toen werd een foto gepost van een kwade motorbende met een niet mis te verstane boodschap: we weten je te vinden.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

In 2011 heb ik een halfjaar in New York gewoond en ik vind het jammer dat ik het toen niet aandurfde de sprong te wagen en te blijven.

Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn?

Jammer genoeg wel. De polarisatie, het extreme gedachtegoed dat erin slaagt de mainstream te domineren. We moeten vooral stoppen met mensen te dehumaniseren, want dat belet ons zinvolle discussies te voeren, onder meer over migratie.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Mijn strijd van Karl Ove Knausgard, dat precies op het juiste moment in mijn leven kwam. Ik heb hem kort ontmoet in de coulissen van de VRT: voor het eerst in mijn leven was ik starstruck.

Waarover zou u meer willen weten?

Geschiedenis. Alle grote crisissen van vandaag hebben hun wortels in een niet zo ver verleden.

Vindt u seks overschat?

Nee. Maar wat in mijn hoofd en lijf gebeurt bij een lange duurloop in het bos, is minstens even bevredigend.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Hardlopen. Dat is een soort verslaving, mentale brandstof voor de rest van de dag.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Ik heb het geluk gehad de halve wereld te kunnen rondreizen en heel veel mensen te hebben ontmoet, een fenomenaal cadeau. Maar wat je echt zoekt, is dichtbij.