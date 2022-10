Stijn Baert

is professor arbeidseconomie (UGent). Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 24 minuten en 4 seconden nodig.



Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Boos: het feit dat het mobiliteitsplan in Anderlecht wordt teruggedraaid onder druk van vandalisme. Bang: het gerucht dat Friture René, ook al in Anderlecht en een van mijn favoriete biefstuk-frietplaatsen, niet meer zou opengaan na de zomer.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Massaal vergadervrije dagen inlassen. Geen lauw ‘pingpongen’, ‘syncen’ of ‘even samenzitten’.

Wat is uw grootste prestatie?

Ik heb de afspraak met mijn mooiere wederhelft dat ik niet uit bed praat. Op één na grootste prestatie: het regeerakkoord van de Vlaamse regering matcht qua werk en arbeidsmarkt een- op-een met een publieke beleidsbrief die ik heb geschreven.

Wat is uw grootste mislukking?

Elke keer wanneer ik uit stress of onbeholpenheid iemand die goed voor me is met een flauwe ‘goeiedag’ voorbijloop.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Nooit. De mooiste vakantie die ik me kan voorstellen is veertien dagen Brussel.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Aan elke knuffel met mijn mama. En ook wel aan die met juf Lieve, in wier armen ik op de laatste dag van het eerste leerjaar ontroostbaar zat te huilen omdat ik vreesde haar nooit meer terug te zien.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Ik hield vorig jaar een pleidooi om minder naar buitenlandse congressen te gaan. Al zou ik de lege netwerkgesprekken op recepties daar ook niet bepaald missen.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Mijn grootmoeder zaliger zei altijd: ‘Lachen en wenen komen uit hetzelfde doosje.’ Ik begrijp dus dat je geen fangirls en fanboys kunt hebben zonder ook bagger over je heen te krijgen.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Nee. Ik hou graag afstand van dieren.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Van elke verloren calorie die ik innam. Slechte koffiekoeken zijn een schande.

Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn?

Nee. Nochtans, volgens een opiniestuk in De Standaard van dit voorjaar zouden Rik Torfs, Mia Doornaert en ik er de Vlaamse wegbereiders van zijn.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Het boek De valstrik van het geluk van Russ Harris leerde me waardegedreven te leven. En Think Twice van Céline Dion, dat ik als elfjarige in Malta hoorde. Het wierp de angst op me dat ik nooit de liefde zou vinden. Ik heb pas afgelopen zomer echt contact durven te maken met het nummer.

Waarover zou u meer willen weten?

Over hoe de drempels voor werkzoekenden van die van inactieven verschillen. En het mooie is: de academische vrijheid laat me toe het te onderzoeken. Met artificiële intelligentie op big data!

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Honderd euro. Met kinderen en kanker als rode draad.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Als tiener: afwijzing. Als twintiger: loslaten. Als dertiger: de vrees dat het nooit meer zo makkelijk zal zijn als nu.

Vindt u seks overschat?

Nee. Niet in het algemeen en niet in mijn vertrekken in het bijzonder.

Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien?

Ik heb mijn mama al een paar weken niet gezien. Maar we sturen elkaar sinds ik op kot woonde elke avond een sms om te zeggen dat we gezond en wel de nacht ingaan. Mijn vader zag ik 22 jaar geleden voor het laatst.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Ik combineer het frequent ‘recenseren’ van de Vlaamse biefstuk-friet met vier keer sporten per week.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Als men van mij verwacht om mee te vechten, zeker.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Dat je piekergedachten en angsten het best benadert zoals wolken. Ze even observeren en laten passeren.