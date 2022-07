Saïd Boumazoughe

is acteur, bekend van Grond (Play 4). Maar hoe viert hij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had hij 20 minuten en 58 seconden nodig.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Deze zomer ga ik drie weken naar Marokko, met mijn vrouw en voor het eerst ook met ons zoontje. Dat wordt een heerlijk weerzien, zeker omdat het door corona zo lang niet kon.

Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent?

Eerlijk gezegd ben ik daar op vakantie totaal niet mee bezig, tenzij er echt een ramp gebeurt. Sommige dagen heb ik mijn gsm zelfs niet op zak.

Wat is uw mooiste vakantieherinnering?

Een reis naar Indonesië, enkele jaren geleden. De mix van cultuur en natuur is daar fantastisch.

Wat is uw slechtste vakantieherinnering?

Tot nog toe heb ik op reis gelukkig nog geen gangsterpraktijken meegemaakt. Hooguit wat domme toeristen tegengekomen die belachelijk deden, of eens bijna overvallen in Barcelona.

Welke boeken neemt u dit jaar mee?

Ik ben nog op zoek. Maar ik vermoed dat ik dit jaar eerder zelf zal schrijven en creëren.

Welk gerecht brengt u instant in zomersfeer?

Een goede, vers gemaakte nasi goreng, het liefst in een strandbar. Maar ook salade met feta of pure Marokkaanse olijfolie doen me wegdromen.

Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen?

Backpacken zou ik hier niet meteen doen. Maar het grootste verschil is dat ik op reis nooit stilsta bij de tijd: de ultieme vrijheid.

Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde?

Niet zozeer aan fysieke liefde, wel aan spirituele liefde voor de natuur. Ik ben opgegroeid in het noorden van Marokko: het is heerlijk om tussen de granaatappelbomen te lopen en de zon te zien ondergaan achter een berg, in plaats van achter een flatgebouw.

Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien?

Als artiest gooi ik mijn leven elke dag om.

Bent u ooit alleen op vakantie geweest?

Niet zozeer op vakantie, maar voor het werk reis ik vaak alleen. Onlangs zat ik nog vier maanden in m’n eentje in Saudi-Arabië.

Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie?

Dat gebeurt sporadisch, vooral als ik word geconfronteerd met schoonheid. Dan durf ik wel een dialoog te voeren met een zonsondergang, of een berg.

Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak?

Misschien zal ik wel naar enkele festivals gaan, maar tegenwoordig geniet ik er veel meer van om thuis te zijn bij mijn zoontje.

Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan gedurende het jaar?

Als het mooi weer is en je niets hoeft te doen, omringd door je naasten, ben je vanzelf meer ontspannen. Maar ik besef heel goed hoezeer vakantie een luxe is: dat is de keerzijde van die pannenkoek.

Wat wordt voor u het sportieve hoogtepunt van deze zomer?

Er zijn enkele wedstrijden uit het thaiboksen die ik zeker wil zien.

Wat was de ergste vakantiejob die u ooit hebt gedaan?

Als achttienjarige werkte ik in een velgenfabriek. Buiten was het 32 graden, binnen een graad of 48. Heftig.

Welk souvenir zult u altijd koesteren?

Ik snorkel heel graag, dus ik heb al een mooie collectie zeestenen.

Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land?

Aan zee, sowieso. Dat is de enige plek in ons land waar je nog wat zuivere lucht hebt.

En in het buitenland?

Als ik echt geld had, zou ik wel een B&B in Bali willen, of in Marokko.

Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen?

Dat maakt me echt niet uit, zolang ik er maar een goede toekomst kan uitbouwen voor mijn kinderen.

Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe?

Elke politicus, van links tot rechts, verdient een beetje rust.