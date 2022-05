Nadia Naji

is een van de kandidaat-covoorzitters voor Groen. Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had zij 16 minuten en 32 seconden nodig.



Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Dat het Amerikaanse Hooggerechtshof het recht op abortus dreigt uit te hollen. Dat bewijst dat geen enkele vooruitgang definitief verworven is: we moeten altijd blijven strijden.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

De wereld zou er beter aan toe zijn, mochten vrouwenrechten wereldwijd steviger verankerd zijn. Plus, uiteraard: stem op Groen!

Wat is uw grootste prestatie?

Dat ik het afgelopen academiejaar heb lesgegeven aan de Erasmushogeschool. Toen ik in het zesde middelbaar zei dat ik daar Communicatie wilde studeren, zeiden mijn leerkrachten dat ik beter ‘de voetjes op de grond’ hield. Maar ik was altijd geslaagd en stond er nu zelf als docent, om nieuwe jonge talenten te inspireren. Dat voelde heel goed.

Wat is uw grootste mislukking?

Een cake misschien? Als dertigjarige heb ik nog tijd genoeg voor grote mislukkingen. Vraag het over veertig jaar nog eens.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Nee, maar ik ben blij dat mijn ouders indertijd wél zijn geëmigreerd naar België. Ik voel me in Brussel helemaal thuis.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Ik heb lang een kamer gedeeld met mijn jongere zus en ’s avonds bleven we altijd lang fluisteren in het donker. Toen zij een jaar of elf was, begon ze te twijfelen aan het bestaan van Sinterklaas. Toen deed ik het geluid van een paard op het bed na, om haar te overtuigen dat hij toch bestond. Dat heeft even gewerkt. Ik hoop maar dat ze me deze onthulling niet kwalijk neemt.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Al sinds mijn vijftiende ben ik vegetariër. Mijn ouders verklaarden me toen voor gek. Destijds was dat enkel uit liefde voor dieren, maar nu speelt het ecologische aspect ook een grote rol. En ik heb mijn auto vervangen door een deelwagen.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Ik was gelukkig voorbereid op racisme en seksisme. Het onnozelste wat ik onlangs las, was ongetwijfeld ‘dat ik nooit echt gewerkt heb’. Ik werk al sinds mijn 16e, om mijn studies te betalen.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Dat heb ik niet. Planten wel, maar daar praat ik niet tegen. Dat groene cliché wordt niet bewaarheid.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Dat ik niet beter heb opgelet toen het tijdens de lessen aardrijkskunde over het heelal ging.

Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn?

Ik maak me toch zorgen over het feit dat extreemrechts allang geen randfenomeen meer is en dat veel van hun ideeën mainstream zijn geworden.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

De tv-serie I may destroy you, over het trauma na een verkrachting, heeft me echt geraakt.

Waarover zou u meer willen weten?

Over het heelal.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Dat varieert. Maar dit jaar liet ik een testament opmaken, met Unicef erin. En ik doe ook vrijwilligerswerk, voor Toekomstatelier en de lokale huiswerkklas.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Tot nog toe loopt die heel makkelijk.

Vindt u seks overschat?

Helemaal niet.

Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien?

Al eventjes.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Ik heb een genetische aanleg voor diabetes, dus ik eet bewust veel groentjes en weinig snoep. En ik fiets veel.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Waarschijnlijk wel. De beelden en verhalen uit Oekraïne zijn zo vreselijk, al die verwoeste levens.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Dat je heel veel geluk moet hebben met de plek waar je geboren wordt.