Malin-Sarah Gozin

is scenarist en showrunner. Op Apple TV+ werd onlangs Bad Sisters gelanceerd, een remake van haar reeks Clan. Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had zij 15 minuten en 10 seconden nodig.



Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Beroepshalve denk ik nogal snel in worstcasescenario’s, waardoor het grootste deel van het nieuws me bang of boos maakt.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Iedereen wat meer verbeelding om zich in andermans schoenen te kunnen verplaatsen.

Wat is uw grootste prestatie?

Een kind op de wereld zetten: mijn beste én moeilijkste productie ooit.

Wat is uw grootste mislukking?

Het leven gaat met vallen en opstaan, maar ik zie het eerder als een proces. Iets als een mislukking beschouwen, vind ik te finaal.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Als kind en student was ik er 100 procent van overtuigd dat ik dit Belgenland ooit zou inruilen voor een kleurrijkere bestemming. Ik gedij beter in een warm en vochtig klimaat. Maar na zeven jaar reisprogramma’s maken, heb ik de kleine dingen hier wel leren appreciëren. En ik zou mijn familie te zeer missen.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Bizar genoeg heb ik gedetailleerde herinneringen aan mijn kleutertijd: de geur van plasticine, de kop koffie (die me toen vreemd genoeg al werd voorgeschoteld) met rode en oranje ruitjes, spelen met blauwe plastic buisjes en dan plots gestoken worden door een wesp.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Ik neem minder de auto en vaker de elektrische fiets. En als ik andermans rommel zie liggen tijdens een strandwandeling, raap ik die altijd op.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Dat valt best mee, aangezien ik alleen achter de camera sta.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Alleen tegen de onzichtbare kat van mijn dochter, die ooit het levenslicht zag in de auto, op weg naar Cadzand.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Van grote beslissingen heb ik geen spijt. Wel van mijn keuze voor de verkeerde rij in de supermarkt, of voor het verkeerde gerecht van een menukaart.

Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn?

Ik heb de jaren dertig even gegoogeld en kwam meteen uit bij de ondertitel ‘tussen hoop en vrees’. Dat typeert onze tijd wel.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Als tiener was ik erg geraakt door Edward Scissorhands van Tim Burton, en later alle films van Guillermo del Toro. Zij scheppen een totaaluniversum vol poëzie: je kunt erin ontsnappen, maar het vertelt ook iets over de echte wereld.

Waarover zou u meer willen weten?

Ik fantaseer soms dat ik mij zou willen laten klonen om alles te leren waar ik geen tijd voor heb.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Geen idee, ik tel niet. Maar een aanrader is vzw Unichir, het goede doel van dokter Réginald Moreels.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Ik ben er altijd van uitgegaan dat, als je ergens heel hard je best voor doet, het wel lukt. Dat geldt voor veel, behalve voor de liefde. Ze is minder controleerbaar.

Vindt u seks overschat?

Nee, tenzij wanneer ik sommige artikels in niet nader te noemen boekjes lees.

Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien?

Vorig weekend. Ik ben elke dag dankbaar dat ik mijn volwassen leven nog altijd met hen kan delen.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Genoeg slapen en mijn mentale gezondheid in de gaten houden. In drukke periodes doen mindfulness en yoga wonderen.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Daar wil ik zelfs niet aan denken. Dan slaat die worstcasescenarioknop meteen aan.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Met een beetje geduld en veel humor is het allemaal een pakje aangenamer.