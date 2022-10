Lukas Lelie

is comedian. Eind deze maand gaat zijn show Kwestie van smaak in première. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 16 minuten en 31 seconden nodig.



Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Elke open brief. Sluit je brief en stuur hem naar iemand persoonlijk.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Een houder voor smartphones op winkelkarren.

Wat is uw grootste prestatie?

Twee maanden geleden kregen we een baby. Die is heel mooi en lief, dus ik heb de neiging naar hem te verwijzen. Maar de Pixel 6-gsm van Google werd aanvankelijk ook goed ontvangen, tot na enkele maanden bleek dat er een bug in zat.

Wat is uw grootste mislukking?

Witte chocolademousse: zelfs na acht pogingen krijg ik de textuur niet goed. Ik heb nochtans een aflevering van SOS Piet bekeken waarin een vrouw precies hetzelfde probleem had.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Nee, ik ben zeer positief over de millimeter wereldkaart waarop wij wonen. Ik zou alle politici, huidig en uit het verleden, dan ook willen bedanken.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Ik heb de perfecte jeugd gehad. Dat verwijt ik mijn ouders enorm! Het is onhaalbaar om die perfectie te recreëren. Daarom zal ik niet dezelfde fout maken en mijn zoontje het occasionele trauma bezorgen.

Doet u iets bijzonders voor het milieu?

Gisteren heb ik als laatste wereldburger gebeld voor zonnepanelen. In maart 2050 komen ze opmeten.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Mijn grote geluk is dat mijn voornaam met een k wordt geschreven. De haters gaan altijd voor een c.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Dat waren altijd heel liefdevolle gesprekken, tot de komst van mijn zoon. Nu hoort de kat enkel nog: ‘Ga uit de weg.’ Het klassieke probleem uit Lady en de Vagebond.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Vier jaar geleden kocht ik een hometrainer, die enkel als kapstok werd gebruikt. Dus verkocht ik hem op tweedehands.be. Een jaar later kocht ik een roeimachine: zelfde verhaal. En een jaar later nóg een hometrainer. Er is veel geld verspild aan goede voornemens.

Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn?

Totaal niet.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

Pauline & Paulette is mijn favoriete Vlaamse film, maar die vind je nergens meer. Anderhalf jaar geleden stuurde ik een mail naar regisseur Lieven Debrauwer en hij gaf de tip om aan de VRT te vragen hem nog eens uit te zenden. Bij dezen.

Waarover zou u meer willen weten?

Waarom wordt in het hoogspringen nog altijd een horizontale stok gebruikt? De gesprongen hoogte valt toch perfect te meten met camera’s?

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Ik wil niet stoefen. Maar als de caissière me in de winkel vraagt of ik punten spaar, check ik altijd of de persoon die achter mij staat aan te schuiven ze misschien wil.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Rekeningenbeheer. Als zij wil dat ik een elektrische neustrimmer koop, mag dat toch van de gemeenschappelijke rekening?

Vindt u seks overschat?

Ik weet niet wat de gemiddelde inschatting is, maar het zal wel zoiets zijn.

Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien?

Mijn moeder twee uur, mijn vader drie dagen.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Ik ga al 2,5 jaar wekelijks joggen. Alle kudo’s zijn welkom op Strava.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Onlangs begon ik voorzichtig na te denken over de aanschaf van een elektrische auto. Maar als de oorlog dan uitbreekt, kun je niet zomaar vertrekken met een paar jerrycans. Het feit dat ik daaraan dacht, zegt misschien genoeg.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Probeer evenveel te luisteren als dat je babbelt.