Jo Brouns is Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie & Landbouw (CD&V). Maar hoe viert hij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had hij 10 minuten en 24 seconden nodig.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Hoeveel dagen vakantie neemt u?

Een tweetal weken. Wellicht gaan we enkele dagen naar het buitenland, maar waarheen staat nog niet vast.

Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent?

Ik check dagelijks even mijn iPhone, maar daarnaast probeer ik zo veel mogelijk offline te blijven.

Wat is uw mooiste vakantieherinnering?

Alle vakanties met ons gezin van vijf, meestal naar Zwitserland.

Wat is uw slechtste vakantieherinnering?

Geen enkele. Al onze vakanties tot nog toe waren heel fijn.

Welke boeken neemt u dit jaar mee?

De kracht van kwetsbaarheid van Brené Brown. In onze wereld leeft soms het gevoel dat je je niet te kwetsbaar mag opstellen. Maar persoonlijk vind ik dat net een sterkte, ook in de politiek.

Welk gerecht brengt u instant in zomersfeer?

Kinrooise snoekbaars op een bedje van Kinrooise asperges. En bij uitbreiding alle recepten met die groente.

Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen?

Bergen beklimmen.

Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde?

Nee, maar wel aan de eerste vakanties met mijn vrouw. Samen hebben we een groot deel van Europa bereisd, van Dubrovnik tot Rome.

Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien?

Het is in ieder geval het moment om wat verloren tijd in te halen. Tijdens het jaar sta ik zeven op zeven, 24 op 24 ten dienste van de Vlaming. In de vakantie ligt de focus volledig op mijn gezin, rust en sport.

Bent u weleens alleen op vakantie geweest?

Eigenlijk niet. Ik ben het liefst omringd door mensen, zelfs op vakantie.

Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie?

Ik probeer letterlijk en figuurlijk te deconnecteren, al is dat niet altijd makkelijk. In het verleden heb ik tijdens mijn vakanties al geregeld moeten werken, en ik vrees dat dat nooit helemaal te vermijden valt.

Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak?

In mijn jonge jaren was ik vaste klant bij festivals als Rock Werchter en Pukkelpop. Nu heb ik nog geen tickets, maar naar Pukkelpop zal ik misschien wel gaan.

Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan gedurende het jaar?

Gelukkiger niet, al geniet ik dan wel van wat meer ontspanning.

Wat wordt voor u het sportieve hoogtepunt van deze zomer?

Het Belgisch Kampioenschap triatlon in Kinrooi, waaraan ik zelf deelneem. In een team van drie weliswaar: ik ga enkel zwemmen. Het wordt trouwens een sportieve zomer voor mijn gemeente: ook de BK’s surfen, feedervissen en beachvolley vinden er plaats.

Wat was de ergste vakantiejob die u ooit het gedaan?

Als jonge gast werkte ik in een betonfabriek: dat was fysiek zo zwaar dat ik bij thuiskomst meteen in slaap viel.

Welk souvenir zult u altijd koesteren?

Een voetbaltruitje van FC Barcelona, gesigneerd door de spelers. Als voetbalfan probeer ik jaarlijks één wedstrijd van de Champions League mee te pikken. Ik hou enorm van dat spelletje. En in Camp Nou wordt het tot een kunst verheven, zeker toen Messi er nog op het veld stond.

Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land?

In Kinrooi, aan de Maas.

En in het buitenland?

In Sardinië, een van de ‘blauwe zones’ of gebieden waar mensen het langst leven. Hun slow living bevalt me wel.

Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen?

Ooit woonde er bij ons een jaar lang een AFS-student uit Alaska. Sindsdien is het mijn droom om dat ongerepte land te verkennen. Al schrikken de lange donkere periodes me wel wat af. Dan misschien toch maar Sardinië.

Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe?

Alle collega’s van de Vlaamse regering, zodat we er na de zomer weer volop tegenaan kunnen.