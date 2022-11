‘E-voetbal speel je vooral met je geest’

Deze week stappen de Rode Duivels op de grasmat van het omstreden WK voetbal in Qatar. Ondertussen trainen deze leden van de eDevils, onze nationale ploeg van het gamevoetbal, voor hun WK in 2023.



Rudi Ekmen (22) speelt dertig uur per week

‘Wie het ver wil schoppen in de virtuele voetbalwereld heeft meer nodig dan talent. Ook discipline is een must. Gezond eten, voldoende lichaamsbeweging en veel rust zijn erg belangrijk. Gamen doe je vooral met je geest. En om die gezond te houden, moet je je lichaam goed verzorgen.

‘Ik ben al wat ouder dan de meeste spelers, en dat is zeker geen nadeel. Mijn ervaring helpt me om heel wat spelsituaties beter in te schatten en ze in mijn voordeel om te buigen. Al bestaat er ook in het e-voetbal zoiets als een leeftijdsgrens. Vanaf hun dertigste gaan de meeste e-spelers minder snel reageren of verliezen ze makkelijker hun focus. Net zoals in het echte voetbal moet je proberen te pieken op jonge leeftijd.

‘Ik ben enorm gedreven wanneer het op e-voetbal aankomt. Ik speel minstens dertig uur per week. Elke beweging of figuur wil ik blindelings kunnen uitvoeren. Die ingesteldheid helpt me om beter te worden. Ik voel dat ik mijn top nog niet bereikt heb. Daarom blijf ik trainen. Elke dag opnieuw.’

Keanu Newa (20) is lid van de eSports Academy

‘Vorig jaar ging de Koninklijke Belgische Voetbalbond op zoek naar versterking voor de eDevils, de virtuele nationale voetbalploeg. Er werden vier kwalificatietoernooien georganiseerd, online via Playstation 5. Ik ben een enorme voetbal- en gamefan, dus ik schreef me in voor die wedstrijden. Ik scoorde zo goed dat ik een plaats kreeg in de prestigieuze eSports Academy, een professionele opleiding voor virtuele voetballers. Na een intensieve training werd ik geselecteerd voor het nationale e-elftal.

‘Virtueel voetballen wordt vaak onderschat. Mensen denken dat het niet meer is dan een computerspelletje spelen. Dat klopt helemaal niet: vooral mentaal kan een wedstrijd veel van je eisen. Je moet altijd bijzonder geconcentreerd zijn. De kleinste misser kan fataal aflopen. Om met die druk om te kunnen gaan, zit er in onze opleiding een hoop psychologische begeleiding. Dat helpt om rustig te blijven tijdens belangrijke wedstrijden.

‘Veel blessures zul je bij ons niet zien – een gameduim of zo. Wel een stijve rug, door urenlang stil te zitten voor je computerscherm.’

Info: www.rbfa.be/nl/nationale-ploegen/belgian-edevils