is illustrator en cartoonist. Maar hoe viert zij vakantie? Om deze twintig vragen te beantwoorden, had ze 17 minuten en 45 seconden nodig.



Hoeveel dagen vakantie neemt u?

In totaal een maand of twee, maar altijd buiten de zomervakantie. Dit jaar reisde ik al naar Thailand, Rome en Porto. Rotterdam en Kameroen staan nog op het programma.

Hoe volgt u het nieuws als u op vakantie bent?

Via mijn smartphone, zoals altijd.

Wat is uw mooiste vakantieherinnering?

Die speelt zich sowieso af in Thailand: omdat ik half-Thais ben, voelt dat voor mij als thuiskomen. Tijdens mijn laatste bezoek heb ik er mijn vriend ten huwelijk gevraagd. Dat deed ik met een comic book, dus hij kon niet anders dan ‘ja’ zeggen.

Wat is uw slechtste vakantieherinnering?

Ook die speelde zich af in Thailand: ik was een jaar of elf, mijn ouders waren net gescheiden en ik belandde er een week in het ziekenhuis.

Welke boeken neemt u dit jaar mee?

Dat worden zeker graphic novels, al weet ik nog niet welke. Tijdens mijn vorige vakantie las ik een van de mooiste ooit: This One Summer van Mariko en Jillian Tamaki.

Welk gerecht brengt u instant in zomersfeer?

Mango sticky rice, een typisch Thais recept. Wie het wil uittesten, kan binnenkort het kookboek kopen dat ik nu aan het illustreren ben.

Hebt u ooit iets in het buitenland gedaan wat u nooit in België zou doen?

Mijn partner ten huwelijk vragen. Dat móést in Thailand gebeuren, op één specifiek eiland, bij zonsondergang.

Denkt u soms nog terug aan een vakantieliefde?

Ja, als ik eens goed wil lachen.

Overweegt u in de zomer weleens uw leven helemaal om te gooien?

Elke zomer. Ik ben een kreeft, dus juli is voor mij een emotionele maand. Dan durf ik weleens van job te veranderen, een tattoo te laten zetten of iets anders ingrijpends te veranderen.

Bent u ooit alleen op vakantie geweest?

Zeker, naar Thailand en New York, bijvoorbeeld. Ik vind het belangrijk om mijn vrijheid te behouden en af en toe solo te reizen.

Denkt u veel aan uw werk tijdens uw vakantie?

Ja, al ben ik daar niet trots op. Meestal duurt het twee weken voor ik alles durf los te laten.

Voor welk zomerfestival hebt u al tickets op zak?

Ik wil graag naar Fire Is Gold in Antwerpen. Maar omdat ik nogal krap bij kas zit en veel deadlines heb deze zomer, staan festivals voorlopig niet bovenaan op de prioriteitenlijst.

Bent u gelukkiger tijdens de vakantie dan gedurende het jaar?

Nee, ik kan tijdens het jaar ook heel gelukkig zijn.

Wat wordt voor u het sportieve hoogtepunt van deze zomer?

Geen idee, ik volg geen sport. Maar persoonlijk wordt het een hoogtepunt als ik naar de fitness blijf gaan. Alleen is het daar zo warm in de zomer, zonder airco.

Wat was de ergste vakantiejob die u ooit hebt gedaan?

Hamburgers verkopen op Tomorrowland, toen ik achttien was. Het was er snikheet en de festivalgangers hadden veel te veel gedronken. Als ze me aanspraken, ging het nooit over hamburgers.

Welk souvenir zult u altijd koesteren?

Die koop ik nooit. Maar mijn vakantiefoto’s koester ik.

Stel dat u er het budget voor hebt: waar koopt u een tweede verblijf in eigen land?

Ik heb zelfs geen budget voor een eerste verblijf. Doe mij maar een huis in Antwerpen, waar ik heel graag woon.

En in het buitenland?

Dat wordt sowieso Thailand, het liefst in Bangkok of ergens in die buurt. Ik ben en blijf een stadsmeisje.

Stel dat u zich definitief in het buitenland kunt vestigen: in welk land gaat u wonen?

Het liefst zou ik om de paar jaar verhuizen. Een paar jaar in Thailand, een paar jaar in Egypte, waar mijn verloofde vandaan komt, en dan weer verder.

Welke politicus wenst u een verkwikkende vakantie toe?

Petra De Sutter (Groen). Vraag me niet waarom, ik vind haar gewoon cool.