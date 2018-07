'"Welwillend seksisme": Moet die deur nu open gehouden worden of niet?'

Welwillend seksisme, je moet er maar op komen. Het is de zoveelste term die uitgedokterd is door slimme koppen in de naweeën van de onverkwikkelijke #MeToo-toestanden. De zoveelste analyse die het de mensen nog moeilijker maakt dan het al is. Spontaneïteit, intuïtie, blind durven varen op een buikgevoel...? Het kan niet meer, het moet plaats ruimen voor eerst goed nadenken, dan beleefd vragen, vervolgens debatteren over de juridische consequenties en pas daarna eventueel samen naar bed.

