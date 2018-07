Waarom je de totale maansverduistering vanavond niet mag missen

Vanavond is er vanaf 21.30 uur meer dan 1,5 uur lang een totale maansverduistering te zien. Het is al drie jaar geleden dat zo'n spektakel nog eens te zien was in ons land. Je hebt er bovendien geen zonnebrilletjes of speciale toestelletjes voor nodig om veilig te kunnen kijken. Gewoon met het blote oog.

Bij een maansverduistering schuift de aarde tussen de zon en de maan, waardoor de maan verduistert. Het fenomeen zal over de hele wereld te zien zijn. Voor het beste zicht moet je evenwel naar Oost-Afrika.

De verduistering start al wanneer de maan nog diep onder de horizon steekt en is ons land pas te zien als ze opkomt omstreeks 21.27 uur. Dat is nauwelijks enkele minuten voor het begin van de totaliteit van de verduistering. Vanaf dan zullen we een mooi zicht hebben op de volledig verduisterde maan die dan heel subtiel rood-bruin, ook wel bloedmaan genoemd, kleurt tot ze omstreeks 23.15 uur weer beetje bij beetje uit de aardschaduw te voorschijn komt. Omstreeks 00.20 uur is het echte spektakel weer voorbij en de volle maan weer op volle sterkte.

Waarom kleurt de maan rood?

De bloedmaan wordt mogelijk omdat een stukje van het licht van de zon door de atmosfeer van de Aarde gaat en wordt afgebogen naar de maan. Terwijl de meeste kleuren in het spectrum geblokkeerd worden, heeft rood licht een langere golflengte en gaat ze dus makkelijker door de atmosfeer. Als er veel luchtvervuiling is of veel stof in de lucht hangt, kleurt de maand nog roder.

Jaarlijks vinden vier tot zeven maans- of zonsverduisteringen plaats, maar die zijn niet steeds waarneembaar in België. Voor de volgende lange maansverduistering is het wachten tot 6 augustus 2036, die 95 minuten zal duren. Een maansverduistering die even lang als die van vanavond duurt (1 uur en 43 minuten), zal pas op 9 juni 2123 te bewonderen zijn. Vanavond is het dus de langste totale maansverduistering van de 21e eeuw. Het theoretische maximum van een totale maansverduistering is 1 uur en 47 minuten.

Er zijn vanavond bovendien nog tal van andere bezienswaardigheden aan de hemel te zien zoals de planeten Venus, Jupiter, Mars en de indrukwekkend mooie Saturnus. Ook het Internationale Ruimtestation ISS vliegt vanavond over.

Amper wolkje aan de lucht

Het weer zit alvast mee: volgens het online weerplatform Meteovista zal er omstreeks 21.30 uur lichte of geen bewolking zijn in het oosten van het land. Ten westen van de as Charleroi-Brussel-Antwerpen wordt het half bewolkt en zou de bloedmaan niet altijd even zichtbaar kunnen zijn, maar Meteovista gaat er niettemin vanuit dat de bloedmaan ook in het centrum van het land op veel plaatsen goed te zien zal zijn.

Het westen moet afwachten. Het is bovendien aan te raden om te kiezen voor een plekje met vrij uitzicht naar het oosten om de maansverduistering in volle glorie te bewonderen. Dat zal overigens perfect kunnen in zomerjurkje of T-shirt en korte broek. Omstreeks 22.00 uur varieert de temperatuur van 24 graden aan zee tot 29 graden in de Kempen.

Hoe ziet de totale maansverduistering eruit vanop de maan?

Mocht je je afvragen hoe het mannetje op de maan het hele gebeuren ervaart? Vanop de maan zie je tijdens een totale maansverduistering een rode ring rond de Aarde. Je ziet als het ware alle zonsopgangen en zonsondergangen tegelijk op Aarde. Ook niet mis.

Volkssterrenwacht Mira zal vrijdag zijn deuren openen van 22.00 uur tot ongeveer 01.00 uur 's nachts. Op het dak van het MAS in Antwerpen heeft volkssterrenwacht Urania telescopen geplaatst. In Antwerpen organiseert Urania samen met Flandria bovendien twee cruises om het fenomeen vanop de Schelde te bewonderen.Alles is ook live te volgen op het YouTube-kanaal van Mira.