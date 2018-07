Oorsprong van kosmische neutrino's gevonden

De neutrino's kunnen na een reis van miljarden lichtjaren zelfs de aarde bereiken en zijn deeltjes die los door de aarde heen gaan. Hun afkomst was voorheen vaak onbekend, maar voor de eerste keer wordt daar nu bewijs van geleverd. Dankzij hun rechte baan waarmee ze de aarde doorkruisen kon in het IceCube Neutrino Observatorium hun herkomst vastgelegd worden door ze te combineren met data van gammastralen. De neutrino's zijn afkomstig uit een blazar, een superzwaar zwart gat in het centrum van een actief reusachtig elliptisch sterrenstelsel.

Met deze ontdekking kunnen we eeuwenoude raadsels over het heelal oplossen: wat is de motor van kosmische straling, zoals neutrino's. Nick van Eijndhoven (VUB)

Twee observatoria voor gammastralen, NASA's Fermi ruimtetelescoop en de MAGIC Cherenkov telescoop op de Canarische Eilanden bevestigden deze vaststelling door de ontdekking van een explosie aan hoogenergetische gammastralen geassocieerd met het betreffende zwarte gat.

Het IceCube observatorium is met zijn raster van 5.000 gerangschikte lichtsensoren de grootste deeltjesdetector ter wereld. Het ligt op de een mijl onder het oppervlak van de Zuidpool waar het omringd is door een kubieke kilometer ongerept ijs.