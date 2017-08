Hoe de 'wachtlijntheorie' ons van files en wachtrijen kan verlossen

Laat vrouwen ook het openbare herentoilet gebruiken, en ze hoeven hun beurt minder lang af te wachten: dat kun je met je klompen aanvoelen. Maar hoe kun je de verdeling tussen dames- en herentoiletten zo organiseren dat de wachttijden voor iedereen zo kort mogelijk blijven? Daarvoor heb je hogere wiskunde nodig. Die wiskunde vindt haar oorsprong in het begin van de twintigste eeuw. De telefonie begon toen aan haar opmars, en ingenieurs braken zich het hoofd over de vraag hoeveel lijnen ze in een regio moesten aanleggen zonder dat mensen eindeloos op een verbinding hoefden te wachten.

