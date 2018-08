Egyptenaren konden al vroeger lijken balsemen dan aangenomen

Oospronkelijk ging men ervan uit de Egptenaren vanaf 3700 tot 3500 voor Christus lijken op een natuurlijke manier konden conserveren. Maar op basis van tests op een goed bewaarde prehistorische mummie uit het Egyptologisch museum in Turijn kwam een wetenschappelijk team onder leiding van de universiteit in York (Engeland) en Macquarie (Australië) tot een andere conclusie.

De nieuwe bevinding is dat reeds in 3.600 een rituele mummificatie van een man tussen twintig en dertig jaar heeft plaatsgevonden. Bovendien vonden de wetenschappers aanwijzingen dat het inbalsemen in Egypte geografisch meer verspreid was dan aanvankelijk gedacht.