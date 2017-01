De wetenschap van de geheelonthouding: wat doet een maand zonder alcohol met je lichaam?

Tournée Minérale. Je kan er écht niet meer omheen. Al meer dan 50.000 mensen schreven zich in om vanaf midden volgende week een maand lang geen alcohol te drinken. De actie wil de Vlamingen even laten stilstaan bij zijn alcoholgewoontes. "Ook als je weinig drinkt, heeft alcohol invloed op bijna alle organen in het lichaam en ongeveer tweehonderd verschillende aandoeningen worden in verband gebracht met alcoholgebruik", aldus de initiatiefnemers.

