Baanbrekende vooruitgang in Alzheimeronderzoek

De specifieke eigenschappen van het menselijke brein vormen nog steeds een grote uitdaging op het gebied van de neurowetenschappen. Zo gedragen hersencellen in labo's zich anders dan in hun natuurlijke omgeving. Een oplossing is het gebruik van muizen in bijvoorbeeld het Alzheimeronderzoek, maar een nadeel is dan weer dat muizen nooit volledig de ziekte ontwikkelen, ondanks het feit dat hun hersenen en neuronen veel gelijkenissen vertonen met die van de mens.

Vandaar dat wetenschappers nu menselijke neuronen die eiwitklonters bevatten (een van de typische kenmerken voor het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer) hebben getransplanteerd naar muizenhersentjes. Professor Bart De Strooper van de KU Leuven en professoren Pierre Vanderhaeghen en Jean-Pierre Brion van de ULB ontdekten daardoor dat, in tegenstellingen tot muizenneuronen, de menselijke neuronen in deze omgeving veel vatbaarder zijn om Alzheimer te ontwikkelen

Het onderzoek, dat in het gerenommeerde vakblad Neuron verscheen, biedt nieuwe inzichten in het ziekteproces van Alzheimer. Door een 'mens-muis-hybride' als studiemodel te gebruiken kunnen onderzoekers immers veel beter bestuderen hoe verschillende celtypes in menselijke hersenen reageren op Alzheimer-ziektebeelden zoals eiwitklonters.

Bart De Strooper: 'Nu we in staat zijn om het ziekteverloop bij menselijke hersencellen te monitoren, kunnen die nieuwe onderzoekspistes een stuk sneller verlopen. Ons einddoel is om nieuwe therapieën te ontdekken die onmiddellijk op menselijke cellen inwerken. En dat was tot nu toe nooit mogelijk.'

Voor vragen over het onderzoek naar en nieuwe therapieën voor de ziekte van Alzheimer: patienteninfo@vib.be.