Astronome Leen Decin: 'We zijn geen wereldburgers, we zorgen niet voor onze planeet'

'Sterren komen, sterren gaan', zong Luk De Vos in 'Mia'. Ook onze eigen ster zal er over 4,5 miljard jaar de brui aan geven, met alle gevolgen van dien. 'Toch is het niet de Zon die we moeten vrezen, maar onszelf', waarschuwt sterrenkundige Leen Decin. Een gesprek over het ontstaan van leven, het egoïsme van de mensheid en 'vrouw zijn' in de astronomie.