Zweden verspreidt brochure om burgers voor te bereiden op oorlog

Ze krijgen onder meer de raad om checklists op te stellen rond voedsel, water, warmte en communicatie, en krijgen informatie over noodalarmen, waarschuwingen voor luchtaanvallen en het lokaliseren van schuilkelders.

In Zweden begint op 28 mei een sensibiliseringsweek rond het voorbereid zijn op noodgevallen, en in het kader daarvan werd aan 4,8 miljoen huishoudens een brochure uitgedeeld over wat moeten doen indien er een crisis of een oorlog uitbreekt, zo melden de autoriteiten maandagavond. 'De bedoeling van de brochure is om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van situaties zoals zware ongevallen, extreem weer of ICT-aanvallen en militaire conflicten', zo staat in het pamflet. 'Hoewel Zweden veiliger is dan veel andere landen, zijn er nog steeds bedreigingen voor onze veiligheid en onafhankelijkheid. Als je voorbereid bent, help je mee om de capaciteiten van het land te vergroten om het hoofd te bieden aan grote spanningen.'

Naast to-dolijstjes en informatie over onder meer schuilkelders en alarmen, krijgen de Zweden informatie over de opties inzake de militaire of burgerlijke dienst en de dienstplicht voor 16- tot 70-jarigen, 'want iedereen moet zijn bijdrage leveren en iedereen is nodig'. Het land voerde vorig jaar de dienstplicht opnieuw in, vanwege de groeiende bezorgdheid rond de militaire manoeuvres van Rusland in de Baltische staten.

Zweden denkt er ook aan om lid te worden van de NAVO vanwege de Russische schendingen van zijn luchtruim van de laatste jaren.

De Zweden kregen voor het eerst in 1943, tijdens de Tweede Wereldoorlog, informatie over oorlogen en rampen, en tot 1961 werden regelmatig updates gegeven.