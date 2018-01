Yuli Edelstein, voorzitter Israëlisch parlement: 'Ons leger heeft nóóit oorlogsmisdaden begaan'

Is het vredesproces in het Midden-Oosten dood? Israëlisch parlementsvoorzitter Yuli Edelstein, die deze week in België is, blijft geloven in een uitweg. 'In plaats van te onderhandelen, moeten we de Israëlische en Palestijnse bevolking bij elkaar brengen.'