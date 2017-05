'Wereldwijde cyberaanval ransomware werk van Noord-Korea'

De wereldwijde cyberaanval met zogenaamde ransomware waarbij naar schatting 300.000 computers werden getroffen in 150 landen is mogelijk het werk van Noord-Koreaanse hackers. Dat zeggen enkele vooraanstaande cybersecurity-experts, en ook bronnen uit de Amerikaanse inlichtingendiensten tegen de New York Times.

Digitale aanwijzingen zouden leiden naar Noord-Koreaanse hackers, aldus de Amerikaanse experts. Toch is het bewijs (nog) niet helemaal beslissend, heet het, en zou het nog weken of maanden kunnen duren voor Noord-Korea officieel als schuldige kan geïdentificeerd worden.

Volgens experts bij het cybersecuritybedrijf Symantec zouden eerdere versies van de ransomware WannaCry overeenkomsten vertonen met hackingprogramma's die gebruikt werden in de grootschalige computerinbaak bij Sony Pictures Entertainement in 2014, en ook in computerinbraken bij de centrale bank van Bangladesh vorig jaar en een Poolse bank in februari. Die zouden allemaal het werk zijn van Noord-Korea.

Ook onderzoekers bij Google en gerespecteerd cybersecuritybedrijf Kapsersky zeggen dat de computercode gebruikt in de ransomwareaanval gelijkenissen vertoont met die drie eerdere computerinbraken.