Webcamseks met kinderen: 'Dit zijn sadisten die niet gehinderd worden door enige schroom'

Op het moment dat u dit leest, zijn wereldwijd naar schatting zo'n 750.000 mannen op zoek naar webcamseks met een kind. Omdat de toegang tot het internet blijft toenemen, liggen die cijfers in werkelijk veel hoger. De online seksuele uitbuiting van zowel jonge kinderen als adolescenten, via bijvoorbeeld livestreaming, is 'de belangrijkste internationale misdaad van deze eeuw', zo waarschuwde Interpol onlangs op een congres van specialisten rond de problematiek.

