'Waarom onderneemt CD&V niets tegen Orban?'

In het hart van Europa groeit een probleem, en dat probleem heeft een naam: de EVP. De Europese Volkspartij is een groot machtsblok van conservatieve en christendemocratische partijen in de Europese lidstaten, van Les Républicains in Frankrijk over Angela Merkels CDU in Duitsland tot de Partido Popular van Mariano Rajoy in Spanje en Silvio Berlusconi's Forza Italia. De tweede grootste fractie in het Europees Parlement, die van de sociaaldemocraten, is significant kleiner, en ook andere fracties in het versnipperde parlement kunnen nog moeilijk een vuist maken. Manfred Weber, de Beierse fractieleider van de EVP, krijgt daarentegen langzaamaan keizerlijke allures: zijn club is oppermachtig in het parlement. De voorzitter van de Europese Commissie, de Luxemburger Jean-Claude Juncker, behoort tot dezelfde groep, en met de herverkiezing van Merkel blijven ze ook op het niveau van de lidstaten de trom roeren. E...