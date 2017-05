Waarom België zou moeten wachten tot 2020 om te beslissen over de F-35

Het Belgische ministerie van Defensie wil vanaf 2023 35 nieuwe gevechtsvliegtuigen kopen om de verouderde F-16's te vervangen. Volgend jaar, in 2018, zou een besluit moeten vallen over welk vliegtuig dat wordt. Er zijn verschillende opties, maar favoriet lijkt de F-35 Lightning II van het Amerikaanse Lockheed Martin te zijn. Dat vliegtuig had het paradepaardje van de Amerikaanse strijdkrachten moeten worden, maar wordt al sinds de regering van George W. Bush aan het begin van deze eeuw de vliegtuigen bestelde (toen er nog nooit een testmodel geleverd was) geteisterd door oplopende kosten en problemen. Nog altijd zijn veel problemen niet opgelost, waarschuwen verschillende toezichtinstanties in de VS.

...