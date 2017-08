VS nemen zware economische sancties tegen Venezuela

De Amerikaanse regering heeft zware financiële sancties genomen tegen Venezuela. Zo mogen banken geen nieuwe financiële deals meer sluiten met de regering of met het staatsoliebedrijf PDVSA. De sancties werden vrijdag bekrachtigd door het ondertekenen van een uitvoerend decreet door president Donald Trump.

Officieel luidt het dat de VS de maatregelen nemen uit protest tegen de 'ondemocratische' manier van regeren van de Venezolaanse president Nicolas Maduro. Eerder had Trump al eens gedreigd met de 'militaire optie', maar dat was in Latijns-Amerika op fel protest onthaald. In een communiqué sprak het Witte Huis van een 'dictatuur' en 'corruptie', maar beloofde tevens dat 'in de nabije toekomst' (nog) geen militair ingrijpen zal volgen.

Economische sancties door de VS zijn in het verleden vaak een opstapje naar militair ingrijpen en 'regimewissel' geweest.

Agressie

De sancties zullen de toestand in het in zwaar economisch weer verkerende Venezuela allicht drastisch verergeren.

De nieuwe sancties zijn, zo reageerde de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza, de 'ergste Amerikaanse agressie van de voorbije 200 jaar'. Arreaza, die zich over het VS-initiatief uitliet na een 'nuttig' gesprek in New York met VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, zei te vermoeden dat Washington een humanitaire crisis in Venezuela wil uitlokken, al begrijpt hij niet waarom. Venezuela, aldus de minister, is het slachtoffer van 'fake news'. Venezuela is een democratie en wij gaan ons verdedigen, beloofde Arreaza.

VN-baas Guterres zei na het gesprek met de Venezolaanse minister zijn hoop te stellen in een dialoog tussen de regering in Caracas en de oppositie. Hij wil een oplossing 'via politieke dialoog' en de bereidheid om compromissen te sluiten. Ook de bemiddelaars van Mercosur kunnen de lont uit het vuur halen, meende hij.