Vrouwenrechten kunnen mannelijke politici niet genoeg schelen

Woensdag mochten de leden van de Russische Doema zich voor de tweede keer op een maand tijd uitspreken over een controversieel wetsvoorstel dat huiselijk geweld uit het strafrecht wil halen. Alleen wie zijn vrouw of kinderen brutaal verkracht of bont en blauw slaat, moet zich nog verantwoorden tegenover een rechter, maar alle andere vormen van huiselijk geweld zullen voortaan hooguit met een bescheiden boete bestraft worden.

...