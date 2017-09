Vrouwen mogen in Saoedi-Arabië vanaf volgend jaar met de auto rijden

Dat deelde het Saoedische staatspersagentschap SPA dinsdagavond mee.

Koning Salman gelastte ook dat er een commissie van verschillende ministeries moet opgericht worden die de nodige procedures moet uitwerken voor het verstrekken van dergelijke rijbewijzen.

Tot nog toe was het ultraconservatieve koninkrijk het enige land ter wereld waar vrouwen niet mochten autorijden.

Saoedische vrouwen waren door het rijverbod genoodzaakt om beroep te doen op andere vervoersmiddelen. Dat hield ook economische kosten in. Volgens een vooraanstaande Saoedische prins, Alwaleed bin Talal, verdwenen er miljarden dollars uit de economie van het koninkrijk omdat vrouwen buitenlandse chauffeurs betaalden om hen te vervoeren. Alaweed berekende dat een gezin maandelijks gemiddeld 1000 dollar aan chauffeurs besteedt. De prins zei dat vrouwen toelaten om te rijden dan ook noodzakelijk was gezien de 'economische omstandigheden'.

Stadion

Het is al de tweede keer in nog geen week tijd dat de politiek inzake vrouwen in Saoedi-Arabië wordt bijgestuurd. Zo mochten vrouwen afgelopen weekend voor het eerst in een voetbalstadion binnen naar aanleiding van de festiviteiten voor de nationale feestdag.

De versoepeling van de wetgeving op vrouwen zou passen in de 'Vision 2030'-hervormingen die het land voor ogen heeft. Met dat plan wil het land de economie minder afhankelijk maken van olie om meer jongeren tewerk te kunnen stellen. Anderzijds wordt er meer nadruk gelegd op de vrijetijdsbesteding in het land. De Saoedi's hopen zo om het geld dat normaal gezien in de buurlanden wordt uitgegeven aan luxe en entertainment binnen de eigen Golfstaat blijft.