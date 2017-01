Vrouw die Trump beschuldigde van aanranding, klaagt hem nu aan voor laster

Summer Zervos nam deel aan het vijfde seizoen van de realityreeks The Apprentice , die tussen 2003 en 2015 door Donald Trump werd gepresenteerd. Ze beschuldigde hem er in oktober vorig jaar van haar in 2007 tegen haar wil te hebben gekust en aangeraakt.

Dinsdag kondigde Zervos op een persconferentie in New York aan dat ze de president-elect heeft aangeklaagd omdat hij haar toen een leugenaar noemde, net als de andere vrouwen die de Republikein in de weken voor de verkiezingen beschuldigden van aanranding. "Al deze leugenaars zullen aangeklaagd worden na de verkiezingen", zei Trump toen op een verkiezingsbijeenkomst in Pennsylvania. Volgens Zervos' advocate gebruikte Trump zijn publieke forum om valse verklaringen af te leggen en Zervos en andere vrouwen "verbaal aan te vallen en te denigreren".

Zervos kiest voor een aanklacht voor laster, te behandelen voor een rechtbank met jury, omdat ze een rechtszaak wegens aanranding waarschijnlijk niet zou winnen - de feiten zijn verjaard. Daarmee volgt ze dezelfde strategie als de vele vrouwen die Bill Cosby aanklaagden. Ze voegde wel toe de klacht te zullen intrekken als Trump toegeeft dat ze de waarheid sprak. Het is nu afwachten of de rechter de ontkenning van seksueel geweld en de omschrijving van "leugenaar" als laster zal beschouwen. Bij de aanklachten tegen Bill Cosby kwamen immers niet alle rechters tot die conclusie.

Vergelijking met Paula Jones

Zervos heeft in elk geval stevige steun in de rug van advocate Gloria Allred, gespecialiseerd in vrouwenrecht (en in beroemdheden). Maar volgens The New York Times zou zij ook wel eens grote steun kunnen genieten van anti-Trump-mensen.

Dat roept volgens de krant de vergelijking op met Paula Jones, die in de jaren 90 klacht neerlegde tegen president Bill Clinton. Dat begon klein, leek niet veelbelovend, maar met financiële steun van rechtse miljardairs werd het onderzoek uitgebreid en kwam het via allerlei vertakkingen uiteindelijk uit bij Monica Lewinsky terecht.

(Belga/RR)