Voormalig Frans premier Fillon bij onderzoeksrechters

Volgens de krant Le Parisien moest de voormalige presidentskandidaat voor Les Républicains François Fillon voor dinsdag bij de magistraten verschijnen, maar bood hij zich vandaag al aan. Het onderhoud heeft 1u45 geduurd, en na afloop wilde zijn advocaat Antonin Levy niets zeggen.

Op 14 maart, in volle strijd voor het Elysée, is Fillon na een eerste ontmoeting met de onderzoeksrechters in staat van beschuldiging gesteld, onder andere voor het afwenden van overheidsgeld. Tijdens dat verhoor heeft Fillon zijn onschuld willen aantonen.

Fillon wordt ervan verdacht dat hij zijn echtgenote Penelope tussen 1986 en 2013 fictief als parlementair medewerkster heeft laten betalen. Dat zou haar netto 680.390 euro hebben opgebracht. Bovendien zou ze 3.500 euro netto per maand hebben gekregen voor fictief werk bij het literaire magazine Revue des deux mondes.

Ook twee van de kinderen van het echtpaar zouden zo een vakantiejob hebben gehad. De vroegere premier sneuvelde als kandidaat voor het Elysée al in de eerste ronde. In de affaire zijn ook Penelope Fillon en zakenman Marc Ladreit als eigenaar van het literair magazine in staat van beschuldiging gesteld.