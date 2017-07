Voormalig FBI-baas James Comey zou zelf geklasseerde informatie gelekt hebben

Meer dan de helft van de memo's die James Comey, de voormalige FBI-baas die door president Donald Trump ontslagen werd, neerpende als neerpende als 'persoonlijke beschouwingen' over zijn gesprekken met Trump bevatte 'geklasseerde informatie' - gegevens die niet voor het publieke oor zijn bestemd. Dat schrijft het politieke magazine The Hill op basis van gesprekken met 'beambten die vertrouwd zijn met de documenten'. De politieke website voegt daar aan toe dat Comey op die manier mogelijk de regels van zijn eigen agentschap heeft overtreden. President Trump maakte op Twitter meteen gebruik van het artikel en fulmineerde in een tweet tegen de ex-baas van de FBI.

James Comey leaked CLASSIFIED INFORMATION to the media. That is so illegal! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 juli 2017

Comey is een sleutelfiguur in het onderzoek naar de banden tussen de entourage van Donald Trump en Rusland. Russiagate, zoals de affaire genoemd wordt, houdt de Amerikaanse media nu al ruim negen maanden bezig.

Tijdens zijn getuigenis vorige maand voor een comité van de Senaat stelde Comey nog dat hij de memo's beschouwde als 'persoonlijke' documenten die hij na zijn ontslag rechtmatig deelde met 'een vriend' en die op die manier gemeengoed voor alle media werden. Nu volgens The Hill, dat zich baseert op interviews met functionarissen die vertrouwd zijn met de documenten, blijkt dat zowat de helft van het openbaar gemaakte materiaal geheime info bevatte, dreigen donkere gerechtelijke wolken boven Comey's hoofd op te doemen. De gepubliceerde memo's zouden immers geen 'persoonlijke' documenten zijn, maar eigenlijk regeringsdocumenten.