VN-expert maant Spanje aan aanklacht voor rebellie te laten vallen

Spanje mag de Catalaanse separatistische politici niet vervolgen voor rebellie. Dat zei de VN-expert voor vrijheid van meningsuiting, David Kaye. 'Vervolgingen voor 'rebellie' die kunnen leiden tot lange celstraffen, brengen grote risico's met zich mee om geheel legitieme meningsuiting te ontmoedigen', aldus de Amerikaanse juridische expert.

De VN-expert zei dat hij bezorgd is omdat de aanklachten verwijzen naar niet-gewelddadige acties, en omdat ze het recht op publiek protest en afwijkende mening in de weg staan. Het internationaal recht staat het inperken daarvan enkel toe als dat 'strikt noodzakelijk en proportioneel' is voor de bescherming van de belangen van de staat, aldus Kaye.