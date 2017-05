VN beschuldigt Congolees leger en politie van bijna 200 executies

De VN-missie in Congo heeft de veiligheidsdiensten in het land er woensdag van beschuldigd achter zeker 185 buitengerechtelijke executies in Central-Kasaï, in maart en april, te zitten. Onder de slachtoffers waren 53 kinderen en 16 vrouwen. Ook de militie waar het leger in die onrustige regio al maanden tegen strijdt, heeft zich niet onbetuigd gelaten: zij executeerden zeker 28 mensen, onder wie twee vrouwen.

Het leger en de politie gebruikten volgens de VN "disproportioneel en willekeurig" geweld in hun strijd tegen die militie, Kamwina Nsapu. Legerwoordvoerder Leon-Richard Kasonga ontkende de beschuldigingen en zei dat de soldaten die de regels overtraden, gearresteerd werden.

"De missie van onze veiligheidsdiensten is de vrede herstellen, en daarbij gebruiken ze de middelen waarover ze volgens de wet kunnen beschikken", reageerde regeringswoordvoerder Lambert Mende. Sinds de chef van de militie bij geweld in augustus werd gedood, laaiden de spanningen tussen leger en militie nog verder op.

De afgelopen weken vonden VN-onderzoekers tientallen massagraven. Door het geweld zijn bijna 1,3 miljoen mensen hun huizen ontvlucht, zegt de VN.