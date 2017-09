Vier Britse militairen lid van neo-nazigroep

Vorig jaar werd het lidmaatschap van de 'National Action group', een Britse neo-nazivereniging, verboden in het Verenigd Koninkrijk. Volgens Sky News werden nu vier jonge militairen op verdenking van lidmaatschap van de vereniging gearresteerd door de Britse politie. Het zou gaan om vier mannen tussen 22 en 32 jaar.

Volgens de politie worden de vier verdacht van het voorbereiden van en aansporen tot terreur. Ze worden vastgehouden in een politiestation, en er werden al verschillende huiszoekingen uitgevoerd. Een woordvoerster van het Britse leger bevestigde aan de krant The Guardian dat een aantal militairen gearresteerd werd onder de zogenaamde Terrorism Act uit 2000, wegens hun associatie met een extreemrechtse vereniging. Ze weigerde echter alle verdere commentaar, aangezien het een politieonderzoek betreft.

National Action kwam in opspraak nadat de moordenaar van Brits parlementslid Jo Cox (Labour) de slogan die de groep op haar website toonde, als enige verklaring gaf: 'Death to all traitors, freedom for Britain', luidde die. De groep verdedigde de moord op de politica, en hield protestacties in verschillende steden in het Verenigd Koninkrijk, onder de slogan 'Hitler was right'.