Vermist album van jazzlegende John Coltrane na 55 jaar teruggevonden

Geen normaal mens ter wereld vindt de rit vanuit Manhattan over de George Washington Bridge in New York City spannend. Waarom zou je ook wegrijden uit the city that never sleeps, naar de negorij van New Jersey? En toch. De hartenklop in de keel. Net zoals jazzgroten als Duke Ellington, Coleman Hawkins, Art Blakey en Toots Thielemans hem ooit hebben gevoeld op deze brug. Een halfuur rijden, meer is het niet. Maar de trip naar 445 Sylvan Avenue in Englewood Cliffs, New Jersey, is een pelgrimstocht. Op zoek naar een rood vogeltje.

