Verkiezingen in Cuba: het begin van het einde van het Castro-tijdperk

In Cuba vinden zondag parlementsverkiezingen plaats. Meer dan 8 miljoen Cubanen zijn opgeroepen om de 605 leden van het parlement aan te duiden. Het wordt een verkiezing zonder verrassingen, want er zijn evenveel kandidaten als zetels. Op één detail na: onder de kandidaten bevindt zich ook de opvolger van president Raul Castro. Dat wordt naar alle verwachting de eerste vicepresident, Miguel Diaz Canel.

Voor de eerste keer in bijna 60 jaar zal het presidentschap van het eiland toekomen aan iemand die niet de wapens opnam in de revolutie van 1959. Zijn naam zal op 19 april bekend zijn. Die datum is geen toeval: het is de 57ste verjaardag van de mislukte invasie van de Varkensbaai, die door Cuba beschouwd wordt als 'de eerste nederlaag van het yankee-imperialisme in Latijns-Amerika.

De Cubanen kiezen de provincieraadsleden en de 605 leden van de Nationale Assemblee te kiezen uit de lijst van de Communistische Partij van Cuba (PCC). Andere partijen zijn er niet. Meer dan helft van de kandidaten zijn vrouwen (322). Het parlement wijst vervolgens de 31 leden van de Raad van State aan. Die kiest onder zijn leden de nieuwe president van Cuba. Raul Castro (86) is dit jaar tien jaar aan de macht, de limiet die hij zichzelf had gesteld om het presidentschap uit te oefenen.

Iedereen, van analisten tot de Cubaan in de straat, verwacht dat de eerste vicepresident, Miguel Diaz Canel (57), hem zal opvolgen. Dit zuiver product van de PCC heeft continuïteit beloofd, hoewel hij na de revolutie geboren is. 'Er zal in Cuba altijd een president zijn die de revolutie verdedigt', zei hij in november.