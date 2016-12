Verenigde Staten pleiten voor tweestatenoplossing: 'Enige manier om Israëls toekomst te verzekeren'

De verhouding tussen de Verenigde Staten en Israël blijft onder hoogspanning staan. Vorige week onthielden de VS zich bij de stemming in de VN-Veiligheidsraad over een resolutie waarin het Israëlische nederzettingenbeleid veroordeeld werd. Washington spreekt normaal gezien zijn veto uit bij zulke resoluties.

De onthouding was niet naar de zin van president-elect Donald Trump. Hij beschuldigde de regering van president Barack Obama er nog van beschuldigd om Israël met 'complete verachting en een gebrek aan respect' te behandelen. 'Ze (de Israëli's, red.) hadden een grote vriend in de Verenigde Staten, maar dat is niet langer het geval', tweette Trump.

In een persconferentie pareerde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry de kritiek.'Geen enkele Amerikaanse regering heeft meer gedaan voor veiligheid van Israël dan de deze', zei hij. 'We hebben het recht verdedigd van Israël op zich te verdedigen, getoond dat we achter hen staan. We hebben gevochten voor opneming in VN en hebben Israël financieel gesteund, middenin onze eigen budgettaire problemen.' Meer dan de helft van de buitenlandse financiën van de VS gaat volgens Kerry naar Israël.

'Sommigen geloven dat VS elk beleid in Israël moet accepteren, los van onze eigen belangen en waarden. Maar vrienden moeten elkaar de harde waarheid vertellen. Vriendschappen vereisen wederzijds respect.'

De minister zei dat de tweestatenoplossing de enige manier is om vrede te bereiken in het Midden-Oosten. 'Het alternatief is voor geen enkele partij een goede zaak.' Als de verantwoordelijke partijen 'niet bereid zijn om iets te ondernemen', stevenen we af op één staat, die 'ofwel Joods, ofwel democratisch, maar niet beiden' zal zijn.