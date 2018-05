Venezuela ziet malaria pijlsnel toenemen

In de meeste landen gaat malaria achteruit, maar in Venezuela blijft het aantal gevallen fors oplopen. Vorig jaar waren er naar schatting 406.000 gevallen, 69 procent meer dan het jaar voordien. Sinds 2013 is het aantal gevallen zelfs vervijfvoudigd.

Zeer zorgwekkend

Geen enkel ander land zag zo'n sterke toename, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Pedro Alonso, hoofd van het WHO-malariaprogramma, noemt de situatie 'zeer zorgwekkend'.

Delen Waarnemers noemen de slechte staat van de Venezolaanse gezondheidszorg de belangrijkste oorzaak. Het land kampt al enkele jaren met een grote politieke en economische crisis.

In het vakblad Science meldde de Venezolaanse malaria-expert Maria Eugenia Grillet in februari al een toename 'zonder voorgaande', die 'onbeheersbaar dreigt te worden'.

Vroeger boekte Venezuela echter grote successen in de strijd tegen malaria. Nergens in Latijns-Amerika waren zoveel mensen door malaria geïnfecteerd maar in de jaren tachtig had Venezuela de ziekte bijna uitgeroeid.

Crisis

Begin vorig jaar werd ook al alarm geslagen. Toen bleken er zoveel nieuwe gevallen te zijn bijgekomen dat het niveau van 1971 weer bereikt was.

Gezondheidsexperts zijn extra bezorgd over de malariacrisis omdat veel Venezolanen naar buurlanden vluchten.

Uitgebannen tegen 2030

Malaria wordt overgedragen door muggen die besmette mensen hebben geprikt en vervolgens gezonde mensen prikken. Negentig procent van de slachtoffers valt in Afrika, vooral onder kinderen.

De Wereldgezondheidsorganisatie wil malaria in de hele wereld tegen 2030 uitgebannen hebben.

Jarenlang ging het aantal gevallen achteruit, maar in 2016 stokte die achteruitgang even. Er werden toen 216 miljoen malariagevallen opgetekend, 5 miljoen meer dan het jaar voordien. Er stierven toen 445.000 mensen aan de ziekte, ongeveer evenveel als in 2015.

Zolang er geen vaccin is, bestrijdt men malaria vooral door de verspreiding van insecticidesprays (voor op de muren), muskietennetten en geneesmiddelen.