VatiLeaks: veroordeelde prelaat vrijgelaten

Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt.

Mgr. Angel Vallejo Balda leidde een commissie over de financiën van het Vaticaan en lag aan de basis van de gelekte documenten in wat VatiLeaks 2 ging heten. De documenten gaven onder meer aanduidingen over privéconservaties die de paus had over "een stroom van corruptie" binnen het Vaticaan, en over de rol van de "homolobby" binnen de kerk.

Twee Italiaanse onderzoeksjournalisten, Gianluigi Nuzzi en Emiliano Fittipaldi, werden op het VatiLeaksproces vrijgesproken. PR-consultant Francesca Chaqouqui kreeg tien maanden cel met uitstel.

"Mgr. Vallejo Balda heeft reeds meer dan de helft van zijn straf uitgezeten. Paus Franciscus heeft hem de gunst van een voorwaardelijke vrijlating toegekend", aldus Vaticaan, dat benadrukt dat de straf niet is geannuleerd.

VatiLeaks x 2

De Spaanse prelaat kan onmiddellijk vrijkomen en zal in elk geval voor de kerstmis vrijkomen. Zijn professionele banden met de Heilige Stoel zijn verbroken. Hij komt nu terug onder de autoriteit van zijn Noord-Spaanse bisschop. VatiLeaks 2 volgde op het originele VatiLeaks uit 2012, waarbij ook al vertrouwelijke documenten werden doorgespeeld aan Nuzzi. De journalist moest toen niet terechtstaan, terwijl zijn voornaamste informant, een butler van de toenmalige paus Benedictus XVI, 15 maanden cel kreeg, maar kort daarna vergiffenis werd geschonken. Sommige waarnemers menen dat de zaak bijdroeg tot de plotse beslissing van Benedictus XVI om begin 2013 af te treden.

(Belga/RR)