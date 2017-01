Zoals de Amerikaanse grondwet het voorschrijft zal Donald Trump op 20 januari, om 12 uur 's middags plaatselijke tijd, de eed afleggen als 45e President van die federatie. Zijn overwinning van afgelopen 8 november is al uitgebreid becommentarieerd. Hij heeft 304 stemmen gekregen in het college der kiesmannen en is dus de legitieme winnaar van deze overgemediatiseerde verkiezingscampagne.

De VS staan voor belangrijke uitdagingen. Wat kan Donald Trump daar aan doen? Een overzicht van de tien belangrijkste politieke dossiers voor de Trump-Pence-administratie.

Van de 'Muur' tot cyberterrorisme: de 10 werven van Donald Trump

De tien werken

1. De fel besproken muur met Mexico wordt zeker het einde van de NAFTA, de vrijhandelszone van de VS met Mexico en Canada. Trouwens, deze muur staat er al voor zowat de helft. Met de aanduiding van John Kelley, gewezen hoofd van de US marines, als "Secretary of Homeland Security" zal er werk gemaakt worden van een nog striktere grenscontrole met Mexico. Sinds begin november zijn de Mexicaanse economie, munt en beurs al zwaar naar beneden gegaan en zit het land in een uiterst zwakke positie. Het dossier over de illegale/legale migratie heeft een niet onbelangrijke rol gespeeld in de verkiezingsoverwinning van de Republikeinse kandidaat. Deze problematiek zal ook prioritair aanwezig zijn bij de talrijke verkiezingen op ons continent in 2017. Ongetwijfeld was het ook een element in de brexit-volksraadpleging.

2. Het einde van de NAFTA zal resulteren in een open markt die zich beperkt tussen de Canadese confederatie en de VS. De Candese premier Justin Trudeau heeft recent zijn regering al herschikt met het oog op deze nieuwe situatie. Maar er zal vanuit de VS niets ondernomen worden tegen de Canadese 'good neighbours'.

Ook de EU heeft zich volledig vergist in de 'de-industrialisering' van zijn territorium en de te vrije aanpak van de wereldhandel.

3. Met Donald Trump zal er een einde komen aan de ongelimiteerde mondiale vrijhandel. Maar het is niet duidelijk hoe ver de klok zal worden teruggedraaid. Want ook de VS hebben de buitenlandse handel nodig om hun welvaart te garanderen. In het pleidooi voor protectionistische maatregelen valt het wel op, dat vooral China en Mexico worden vermeld. Canada en de EU worden nergens aangehaald. De herindustrialisering van de VS is iets waar Trump en het land alleen maar beter van kunnen worden. Ook de EU heeft zich volledig vergist in de 'de-industrialisering' van zijn territorium en de te vrije aanpak van de wereldhandel.

4. Voor de EU is 2017 een jaar met veel nationale verkiezingen en daardoor zijn heel wat landen politiek vleugellam. Essentieel zal zijn wat de relatie tussen Trump en de Britse permier Theresa May zal brengen. Het wordt belangrijk om te zien wat de houding van de VS zal zijn inzake de brexit. Schrik niet als we op een ochtend wakker worden, met de mededeling dat de VS, het VK en Canada een vrijhandelsakkoord hebben afgesloten. De EU zou beter bedachtzaam met de Britten tot een goed akkoord komen. Want de tweede economie van de EU houden we beter in de interne markt van de Europese Economische Ruimte.

5. Donald Trump wordt ook geconfronteerd met de vele buitenlandse probleemdossiers: Syrië, Oekraïne, Afghanistan, Irak, Noord-Korea, enz.... Dit zijn allemaal dossiers die president Barack Obama niet heeft kunnen klaren. Om vele van deze dossiers op te lossen is het van cruciaal belang dat de slechte relatie tussen de VS en Rusland, veroorzaakt door Obama, onder Trump beter wordt. Het is ook opvallend dat diverse Europese leiders (bijvoorbeeld François Fillon en Theresa May) willen breken met de niet succesvolle sancties tegenover Moskou. In ieder geval zijn veel dossiers, die ook belangrijk zijn voor Europa, enkel op te lossen mits de instemming van de leider in het Kremlin, Vladimir Poetin. Op zijn minst moet men toegeven dat de EU zich grotendeels heeft vergist in zijn beleid tegenover Poetin.

Schrik niet als we op een ochtend wakker worden, met de mededeling dat de VS, het VK en Canada een vrijhandelsakkoord hebben afgesloten

6. Ten aanzien van de Europese veiligheid stelt zich al jaren het probleem van de onderbudgettering van het leger in vele NAVO-lidstaten. Trump, Mike Pence en "Secretary of Defence" James Mattis - oud US Navy Admiraal - willen zeker de NAVO behouden. Trouwens, dit is het enige militaire bondgenootschap dat nog interessant is voor de VS. Maar de eis zal wel duidelijk zijn dat de Europese lidstaten zullen moeten voldoen aan de afspraken van de NAVO-top in Wales 2014. Toen heeft Obama verkregen dat elk land minstens 2% BBP aan defensie zou gaan besteden. België is hier zeker niet de goede leerling en dat kan nog gevolgen hebben als standplaats van de NAVO alsook het SHAPE-hoofdkwartier. De Britten zijn de beste Europese leerling van de klas en dat is politiek belangrijk in het brexit-dossier. Het blijft wel afwachten in welke mate en hoe snel de Trump-administratie het Amerikaans defensiebudget kan optrekken van 600 naar de beloofde 800 miljard dollar en dit op een uitgaventotaal van ongeveer 4.000 miljard. Maar die bijkomende 200 miljard dollar kunnen wel een ongekende impuls geven aan de Amerikaanse technologische industrie. Zo komen we bij een herhaling van de Reagan-techniek uit het begin van de jaren tachtig, bijvoorbeeld met hetStrategic Defense Initiative.

7. De 45e president van de VS kondigt een groots investeringsprogramma aan voor de federale infrastructuur. Men wil starten met een pakket van 250 miljard dollar voor hogesnelheidstreinen, federale autosnelwegen, onderwijs etc. Het vorige punt en zeker dit laten ons concluderen dat Trump een neo-Keynesiaans beleid gaat voeren. Dat staat in schril contrast met de onwerkbare ESER-normen binnen de Eurozone. Een dergelijk programma van de Trump-Pence-administratie moet leiden tot economische groei en welvaart.

De toekomst zal moeten uitwijzen of de 'Reaganomics' een 21e eeuwse variant zullen krijgen met de 'Trumpomics' .

8. De Obama-Biden administratie heeft het volgende rapport afgeleverd: werkloosheid: 4,7%, groei: 2,5% à 3%, inflatie: 1,8%, tekort: 2,9% BBP en federale schuld: 106% BBP. Met een BBP van ongeveer 18.000 miljard dollar is dit zeker geen slecht rapport. Maar het tekort en vooral de schuld vormen een probleem. Net zoals in België zullen Donald Trump en zijn 'Secretary of the Treasury' Steven Mnuchin - een gewezen Goldman Sachs boy - het schuldenprobleem van de federale overheid moeten aanpakken. Tengevolge van de hogere groei en de inflatie dalen de private schulden in de VS.

9. Ten aanzien van de federale openbare financiën staan er vele nieuwe uitgaven gepland alsook een serieuze vermindering van de personen- en de vennootschapstaks. Deels is dit tekort wel te financieren met behulp van het Europese spaargeld, want de Amerikaanse rente ligt hoger dan bij ons. Maar Trump zal ook moeten besparen. De enige gekende ideeën zijn minder federale ambtenaren, deregulering en een herziening van 'Obamacare'. Maar een hogere economische groei, denk maar aan Reagan, kan ook gunstig zijn voor de schatkist. In ieder geval moet Donald Trump hierover nog eens goed nadenken.

10. Het hacken van databanken en het desbetreffende cyberterrorisme /criminaliteit is veel meer dan het inbreken in de DNC (Democratic National Committee). Dit laatste zegt ook veel over de aandacht bij de Democratische partij voor hun informaticabeveiliging. Het is nu wel duidelijk dat de beveiliging van de databanken een algemener probleem vormt in de VS. Dit gegeven dient op korte termijn te worden opgelost door de nieuwe administratie. Bovendien is dit feit ook een onderschat probleem in de EU-lidstaten. Opvallend is dat Donald Trump, tijdens zijn persspeech van woensdag, meldde dat China nog meer actiever is op dit vlak binnen de VS dan Rusland.

Conclusie

De Republikeinse partij heeft de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, de Senaat, het college van statelijke Gouverneurs en bezit opnieuw het 'Witte Huis' met de regering. Het argument van politieke blokkeringen gaat niet meer op. De GOP moet nu het beleid voeren. Als het mis loopt dan is zij alleen verantwoordelijk. De Trump-Pence-administratie dient belangrijke beslissingen te nemen inzake de toekomst van de VS, die ook gevolgen zullen hebben voor de rest van de wereld. In ieder geval dient men deze nieuwe bewindsploeg een kans te geven. Ook Ronald Reagan werd oorspronkelijk volledig verkeerd ingeschat .Vandaag vinden vele Amerikanen hun 40e President nog steeds de beste van de laatste decennia. De toekomst zal moeten uitwijzen of de 'Reaganomics' een 21e eeuwse variant zullen krijgen met de 'Trumpomics' .