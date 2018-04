Vader van Palestijns protestmeisje Ahed Tamimi: 'Mijn dochter komt hier sterker uit'

Bassem Tamimi wacht ons op bij zijn woning in Nabi Saleh op de Westelijke Jordaanoever. Op deze plek groeide zijn dochter Ahed uit tot een icoon van het Palestijnse verzet toen ze een Israëlische militair sloeg die samen met een collega had postgevat op het erf van de familie. Een deel van Nabi Saleh is ingenomen door de Joodse kolonie Halamish, volgens het internationaal recht op illegale wijze. De beelden van Aheds optreden tegen de soldaat en haar arrestatie veroorzaakten wereldwijd verontwaardiging over de brutale methodes van de Israëlische bezetting.

