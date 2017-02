Unicef: 'Vrouwen en kinderen op de vlucht massaal misbruikt langs Middellandse Zeeroute'

Langs de migratieroute die van het Afrika ten zuiden van de Sahara, door Libië en over de Middellandse Zee tot in Europa loopt, wordt drie kwart van de kinderen die de levensgevaarlijke tocht ondernemen het slachtoffer van geweld, mishandeling of agressie door volwassenen. Dat blijkt dinsdag uit een steekproef die Unicef liet uitvoeren.

Unicef peilde in Libië wat er onderweg met migrerende kinderen en vrouwen gebeurt en interviewde daarvoor 82 vrouwen en 40 kinderen. Van de kinderen zei drie kwart dat ze geweld, mishandeling of agressie door volwassenen ondervonden hebben. Bijna de helft van de bevraagde vrouwen verklaarde seksueel geweld ondergaan te hebben tijdens de reis. De meeste kinderen hebben verbaal en emotioneel misbruik ervaren, terwijl ongeveer de helft slagen of ander misbruik onderging. Bovendien zeiden veel migrerende kinderen dat ze geen toegang hadden tot voldoende voedsel op weg naar Libië.

Uit het rapport: 'In Nigeria is er Boko Haram, is er dood. Ik wilde niet sterven. Ik was bang. Mijn reis van Nigeria naar Libië was vreselijk en gevaarlijk. Enkel God redde mij in de woestijn, geen voedsel, geen water, niets. De man die naast me zat tijdens de reis stierf. Wanneer iemand sterft in de woestijn, gooien ze het lichaam weg en dat is het. Ik zit hier al zeven maanden. Ze behandelen ons hier als kippen. Ze slaan ons, geven ons geen goed water of deftig eten. Ze mishandelen ons. Zoveel mensen sterven hier, door ziektes of omdat ze doodvriezen.' Jon, 15 jaar, onbegeleide Nigeriaanse jongen in een Libisch detentiecentrum.

Geen veilige alternatieven

Via de centrale Middellandse Zeeroute reizen elke dag duizenden mensen uit het achterland van Afrika en het Midden-Oosten door de Sahara naar de Middellandse Zee in Libië. Voor het traject bestaan er geen veilige, legale alternatieven, klaagt de organisatie aan in haar rapport.

Volgens Afshan Khan, Unicef-directeur voor Centraal- en Oost-Europa, moeten er 'sterkere maatregelen [worden genomen] om vluchtende kinderen te beschermen door een veilige doortocht te garanderen voor alle vluchtende en migrerende kinderen'. Unicef vraagt de Europese Unie dan ook om veilige en legale routes te creëren. Specifiek in Libië, argumenteert Unicef, moeten er beschermingsprogramma's voor kinderen worden opgezet.