In een gezamenlijk standpunt hadden de stichters van de leerstoel 'Democratie, Cultuur en Engagement' - de professoren Philippe Coppens, Isabelle Ferreras, Matthieu De Nanteuil en Marc Verdussen - de rectorale raad opgeroepen om de naam in te trekken omdat ze 'niet langer een positief voorbeeld' is.

'De stilte van Aung San Suu Kyi (over de Rohingya-crisis, nvdr.) is erg verontrustend, zelfs al ligt noch haar regering, noch zijzelf aan de basis van deze situatie', luidt het.