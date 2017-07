Twee miljoen mensen nemen deel aan WorldPride Parade in Madrid

Volgens een schatting van de Spaanse krant El Mundo heeft de parade zaterdag zo'n 2 miljoen mensen op de been gebracht. Meer dan vijftig praalwagens begeleiden de honderdduizenden, veelal kleurrijk geklede, deelnemers door de straten van de Spaanse hoofdstad.

De stoet trok zich omstreeks 17.00 uur op gang over het 2 kilometer lange parcours van aan het Plaza Emperador Carlos V via de Paseo del Prado tot aan het Plaza de Colon. De toeschouwers stonden rijen dik langs de weg terwijl de LGBT-gemeenschap zich uitleefde in de regenboogkleuren.

Tussen de vele organisaties die mee stapten in de indrukwekkende parade viel er ook een Belgische delegatie herkennen. Zij zijn sinds donderdag in Madrid om hun kandidatuur voor de Euro Pride 2020 bekend te maken. "We hebben dit weekend veel ideeën opgedaan voor de organisatie, maar ik hoop ook dat mensen onze campagne hebben opgemerkt. Dat is wel gelukt denk ik", stelt Frank Schoenmakers van het RainbowHouse. "Er waren ook veel andere Pride-steden vertegenwoordigd en dat geeft een heel kleurrijk plaatje. Al die organisatoren zijn hier op de WorldPride, maar ook op de recepties en bijeenkomsten. Het was dus vitaal dat we hier waren."

Als gevolg van de vijfde WorldPride wordt Madrid al enkele dagen opgefleurd met de regenboogkleuren. Al sinds 22 juni vinden in de hele stad optredens, feestjes, sport- en cultuuractiviteiten plaats. Er wordt ook een internationale mensenrechtenconferentie over het thema gehouden. De volgende WorldPride zal in 2019 plaatsvinden in New York.