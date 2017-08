Twee maanden, 492.249 euro: Europese Commissie maakt voor het eerst reisonkosten publiek

In januari en februari 2016 voerden de 28 Eurocommissarissen 261 officiële missies uit. Ze bezochten 26 Europese lidstaten en 23 landen buiten de Europese Unie.

Het totale kostenplaatje van al die trips: 492.249 euro.

Doorgaans ging het om korte bezoeken: 6 op de 10 missies duurden niet langer dan 2 dagen. Het doel van de missies was erg uiteenlopend: zittingen van het Europees Parlement in Straatsburg, het World Economic Forum in Davos, officiële bezoeken aan landen enzovoort. Het totale kostenplaatje van al die trips: 492.249 euro. Per Eurocommissaris is dat gemiddeld 8790 euro per maand.

Eurocommissaris Marianne Thyssen (CD&V) declareerde ook de onkosten voor zeven nieuwjaarsrecepties van CD&V. 'Evenementen bijwonen maakt integraal deel uit van de job', zegt haar woordvoerder. De duurste uitstap kwam op rekening van Federica Mogherini, hoge EU-vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid: haar trip naar Bakoe met een gecharterd vliegtuig kostte ruim 75.000 euro.