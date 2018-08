Turkse lira in vrije val, maar Erdogan blijft koppig: 'Zij hebben de dollar, wij hebben God'

In Turkije luncht men liever laat. Nu de Turkse lira in vrije val is, krijgt die aloude gewoonte een economische dimensie. Op 10 augustus verloor de Turkse lira tussen 12 en 15 uur bijna 7,5 procent van zijn waarde. Wie met buitenlandse deviezen betaalde, lunchte om 15 uur dus een stuk goedkoper. Sinds het begin van het jaar is de Turkse lira met bijna de helft in waarde gedaald.

