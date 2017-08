Trump zet hoofd Communicatie Scaramucci al na enkele dagen terug op straat

Scaramucci werd op 21 juli benoemd als hoofd van de Communicatie van het Witte Huis. Zijn aanstelling leidde meteen tot ophef. Onder meer voormalig woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer stapte vervolgens op.

Enkele dagen na zijn benoeming kwam hij meteen in opspraak nadat hij zich beledigend had uitgelaten over voormalig stafchef Reince Preibus. Scaramucci beschuldigde Priebus ervan dat hij doelbewuste gevoelige informatie zou hebben gelekt naar de pers.

In een telefonisch interview met The New Yorker had Scaramucci gezegd dat Priebus een 'paranoïde schizofreen' is. Bovendien zei Scaramucci in datzelfde interview onomwonden dat Steve Bannon, raadgever en vertouweling van Trump, 'zichzelf pijpte'.

Volgens de New York Times komt het ontslag er op vraag van stafchefJohn Kelly. Die zou verbolgen zijn over het feit dat Scaramucci de piekorde in het Witte Huis niet zou respecteren.Abc News meldt dan weer dat Scaramucci zelf zijn ontslag heeft aangeboden.