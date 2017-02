Trump wil militaire uitgaven vergroten

Maandag zal Trump de verschillende federale agentschappen opdragen een begroting op te stellen. Hij geeft daarbij aan dat de militaire uitgaven flink omhoog moeten, er grof gesneden moet worden in de begroting voor de Environmental Protection Agency (EPA) en dat uitgaven voor Medicare en Social Security (respectievelijk een federale zorgverzekering voor 65-plussers en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen). Dat meldt de New York Times op basis van verschillende vier anonieme bronnen.

Dat de EPA veel minder geld zal krijgen, verbaast niet. Trump zei tijdens zijn campagne verschillende keren dat hij van het agentschap af wil. Hij stelde Scott Pruitt aan als directeur van het agentschap. Pruitt heeft meerdere malen de EPA aangeklaagd en is groot voorstander voor meer ruimte en vrijheid voor energiebedrijven in de fossiele industrie.

Qua militaire uitgaven is Amerika al de allergrootste ter wereld. In 2016 besteedde de VS meer aan de strijdkrachten dan de volgende zeven landen (China, Saudi-Arabie, Rusland, Verenigd Koninkrijk, India, Frankrijk, Japan) op het lijstje samen.

Als de conceptbegroting er ligt, krijgen de verschillende agentschappen de kans er commentaar op te geven.