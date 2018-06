Trump wil illegale migranten zonder vorm van proces terugsturen

Dat heeft de Amerikaanse president zondag laten weten in een tweet. "We kunnen niet toelaten dat al die mensen ons land binnenvallen", schreef hij. "Als iemand aankomt, moeten we die meteen zonder tussenkomst van een rechter of een proces terugsturen naar vanwaar hij gekomen is."

Trump zorgde de voorbije dagen voor veel deining en ophef met zijn strenge migratiebeleid. Op enkele weken tijd scheidden de Amerikaanse autoriteiten meer dan tweeduizend kinderen van illegale migranten uit Latijns- en Centraal-Amerika consequent van hun ouders. De VS-president draaide de omstreden maatregel woensdag terug: kinderen en hun ouders worden nu samen opgesloten. Die regeling is echter beperkt in de tijd en moet nog wettelijk onderbouwd worden.

Trump laat geen gelegenheid onbenut om mensen zonder verblijfspapieren als criminelen af te schilderen. Hij schetst een duister beeld van de situatie aan de grens met Mexico en heeft al herhaaldelijk over een crisis gesproken. De feiten geven de Amerikaanse president echter geen gelijk. Het aantal arrestaties aan de grens daalt al jaren, al was er de voorbije maanden wel sprake van een stijging.