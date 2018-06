'De olieprijzen zijn veel te hoog, het is alweer de OPEC die ermee bezig is. Niet goed!', luidde de presidentiële tweet. Twee belangrijke olieproducenten, Saoedi-Arabië en Rusland, hebben aangekondigd op een bijeenkomst van 22 juni in Wenen te zullen voorstellen de productieplafonds te verhogen.

Oil prices are too high, OPEC is at it again. Not good!