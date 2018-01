Trump twittert dat hij 'stabiel' en 'geniaal' is

'Ik ben opgeklommen van een ZEER succesvol zakenman en vervolgens een absolute televisiester tot president van de Verenigde Staten (meteen bij de eerste poging). Ik denk dat dit mij niet zomaar slim, maar geniaal maakt... een erg stabiel genie zelfs', aldus Trump.

Trumps loftrompet over zichzelf is een reactie op de publicatie van een boek vrijdag, waarin de mentale capaciteiten van de president in twijfel worden getrokken.

In 'Fire and Fury: Inside the Trump White House' relanceert auteur en journalist Michael Wolff het debat over de persoonlijkheid van de leider van de grootste wereldmacht. Hij schrijft onder andere dat de hele entourage van de president zich vragen stelt over diens capaciteit om te regeren. Een van de bronnen van Wolff is Trumps ex-adviseur Steve Bannon.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018