Trump tweet over geluidsopnames ex-advocaat: 'Jullie favoriete president heeft niets verkeerds gedaan'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft rond de affaire over zwijggeld zware beschuldigingen geuit aan het adres van zijn gewezen advocaat en de autoriteiten.

Aanleiding is de heimelijk gemaakte geluidsopname door zijn vroegere persoonlijke raadsman Michael D. Cohen tijdens een gesprek met Trump. FBI-agenten hadden de bandopname tijdens een huiszoeking in het kantoor van de advocaat in beslag genomen.

"Het is onvoorstelbaar dat de overheid in de vroege ochtenduren in het kantoor van een advocaat binnendringt, echt ongehoord. En het is helemaal ondenkbaar dat een advocaat gesprekken van zijn cliënten opneemt, compleet schandalig en wellicht onwettig. Het goede nieuws is dat jullie favoriete president niets verkeerds heeft gedaan", tweette Trump zaterdag.

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) - almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client - totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 21, 2018

In dit geval gaat het om een mogelijke affaire van Trump met de Playmate van 1998, Karen McDougal, tijdens zijn huwelijk met Melania Trump. Trumps huidige advocaat Rudolph Giuliani bevestigde volgens de New York Times vrijdag dat Trump met Cogen over betalingen heeft gesproken, maar dat er uiteindelijk niets werd betaald.